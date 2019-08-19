قريبًا.. دعاء صلاح في "أنتى الأقوى" علي قناة "المحور"

ينطلق قريبًا برنامج "أنتي الأقوي" على شاشة قناة "المحور"، تقديم الإعلامية دعاء صلاح، لينضم إلى الخريطة البرامجية للقناة ويذاع بشكل يومى من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءا. في تمام الساعة الخامسة مساءا. وتستعد دعاء صلاح لتقديم برنامج بمحتوي وشكل جديد يخص المرأة فى عدة مجالات، "فنية وإجتماعية ورياضية ونصائح وسوف يسلط الضوء علي النماذج الناجحة من السيدات والتي حققت جوايز في مجالها. "فنية وإجتماعية ورياضية ونصائح وسوف يسلط الضوء علي النماذج الناجحة من السيدات والتي حققت جوايز في مجالها. يذكر أن أخر برامج الإعلامية دعاء صلاح، برنامج "حكايتك"، وكان يذاع علي قناة النهار يومي الخميس والجمعة.

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