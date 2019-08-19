القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تولى ميلوتين سريدوفيتش مهمة المدير الفني لفريق الزمالك بعد إنهاء مسيرته مع فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي. ويمتلك سريدوفيتش خبرة في القارة الأفريقية تصل إلى 18 عاماً قاد خلالها 7 فرق ومنتخبين. وكان أفضل إنجازاته في البطولات القارية التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين مع أولاندو والهلال في 2006 و2011. وعلى صعيد الفرق العربية فإن تجربته مع الهلال السوداني كانت ناجحة وشهدت التتويج بلقب للدوري ولقب للكأس والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. "العين الرياضية" تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على مسيرة المدرب الصربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. تجربة الـ18 عاما في أفريقيا تدعم ميتشو مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.