القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح الكوميدي المصري، إن انسحاب العرض المسرحي "سيرة الحب" الذي يتقمص فيه شخصية الموسيقار الراحل بليغ حمدي، من تقييم المهرجان القومي للمسرح، هدفه تجنّب الشبهات، بحكم منصبه.
وأكد أن تجسيده شخصية بليغ حمدي، الذي يدور حوله العرض، يعدّ حلم عمره الذي راوده وحقّقه.
وأفاد فهمي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بأنه يستعد لخوص تجربة سينمائية جديدة وصفها بـ"العالمية"، تحمل اسم "موشا"، ويتم تصوير الفيلم بين القاهرة ودبي والأردن، كما يضم كوكبة كبيرة من نجوم الوطن العربي.
وذكر أن رئاسة الفنان المصري أحمد عبدالعزيز للدورة الـ12 من مهرجان المسرح القومي يعد اختيارا موفقا لما يتمتع به من خبرات في مجال الفن المسرحي وبصمته العظيمة في الإخراج خاصة عمل "مأساة الحلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب فهمي لـ"العين الإخبارية": الشبهة أبعدتني عن "سيرة الحب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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