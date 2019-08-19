القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إطار التفاعل مع جمهورها، أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عبر موقع "أنستقرام" موعد حفلها المقبل في المملكة العربية السعودية.
وكتبت أحلام: "إن شاء الله ألتقي مع جمهوري يوم الجمعة ٣٠ أغسطس/آب فى ختام مهرجان سوق عكاظ بالطائف.. وراح نغني مع بعض الأغاني التي تتمنون سماعها".
وكانت أحلام أحيت أول حفل غنائي بالسعودية، في 21 مارس/آذار، وتحديدا في الرياض.
وتمتلك الفنانة الإماراتية قاعدة جماهيرية كبيرة وتحرص دائماً على التفاعل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترى أن الجمهور هو صانع النجومية الحقيقي والمؤشر الصحيح للنجاح.
وأحيت أحلام حفلا، الجمعة، في أولى حفلات "موسم السودة" على مسرح "طلال مداح" في قرية المفاتحة بأبها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام لجمهورها السعودي: ألتقيكم في مهرجان سوق عكاظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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