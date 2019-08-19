مايا رعيدي بإطلالة ملفتة.. وتودّع “التاج” قريبًا

لا تبخل ملكة جمال لبنان مايا رعيدي على متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور تظهر اطلالاتها وازيائها في كافة المناسبات التي تشارك فيها، أو جلسات التصوير التي تخضع لها بين الحين والآخر.

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فقد نشرت مايا منذ صورًا لها ظهرت فيها آية من الجمال، حيث اعتمدت المكياج الخفيف والناعم والملفت في الوقت نفسه، مع زي ذات الاكمام الطويلة المرقّطة، وفتحة عند منتصف الصدر، فكانت اطلالة مميزة وملفتة وجذّابة ونالت اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين راحوا يعلّقون على الصور مبدين اعجابهم بمايا وحبّهم الكبير لها.

وعلى صعيد آخر، فبعد أن مثّلت مايا رعيدي بلدها لبنان في العديد من المناسبات والمسابقات والبلدان، ستودّع مايا قريبا “تاج الملكة” حيث تستعد بعد فترة قصيرة لتسليمه الى “صبية” جديدة، تخوض تجربتها وتتخطى كل مراحل المنافسة لتثبت في النهاية انها من يستحق لقب ملكة جمال لبنان.

وفي هذا السياق، كانت المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI اعلنت حصولها على حقوق عرض حفل ملكة جمال لبنان 2019 على شاشتها، لتباشر بعد ذلك المنتج المنفذ للحفل رولا سعد بتجارب الأداء للفتيات المشاركات واختيار الافضل بينهن ليخضن التجربة أمام لجنة التحكيم والمشاهدين، الا انه في الوقت عينه، لم يتم الاعلان بعد عن مكان اقامة الحفل واسماء اعضاء لجنة التحكيم لهذا العام، وكذلك لم يُعرف حتى الساعة من سيقدّم الحفل، على ان تتضح الامور قريبًا مع اقتراب موعد انتخاب ملكة جديدة تتربّع على العرش.