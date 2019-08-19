نانسي عجرم تستعد لحفل مهرجان صلالة

نشرت الفنانة نانسى عجرم تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قالت خلالها: "صباح الخير.. آخر الاستعدادات لمهرجان صلالة. نراكم جميعا خلال يومين".

وجاءت التعليقات من قبل متابعي نانسى عجرم على النحو التالي: "صباحك فل، بالتوفيق ياننوس، منتظرين على نار".

كانت نانسى عجرم أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص الشهر الماضي، وسط جمهور عريض من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، حيث غنت نانسي عجرم باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني.

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