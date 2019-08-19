في المركز الثالث تعرف على إيرادات فيلم خيال مآتة

القاهرة - لايف ستايل
جاءت إيرادات فيلم خيال مآتة للفنان أحمد حلمى في المركز الثالث بعد فيلمي ولاد رزق 2 والفيل الأزرق 2.
وحقق فيلم خيال مآته أمس الأحد وفقًا لتأكيد الموزع الموسيقي محمود الدفراوي مليون و79 ألف جنيه.
"خيال مآتة" من بطولة احمد حلمى، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي وحسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
ويمثل فيلم خيال مآته عودة للنجم أحمد حلمى بعد آخر أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.
ولكن فيلم خيال مآته تعرض لإنتقادات كثيرة من قبل النقاد والمشاهدين موضحين أن قصته ضعيفة وأنه لا يليق بمشوار أحمد حلمي الفني.
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