رزان مغربي تحتفل بعيد ميلادها

تحتفل اليوم الإثنين، الفنانة رزان مغربي بعيد ميلادها وقد بدأت نشاطها الفني عام 1989. وتميزت رزان مغربي في عدة مجالات منها التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني. من أشهر الأفلام التي شاركت رزان مغربي في بطولتها حرب اطاليا وحسن طيارة، كما شاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها حكاية حياة ورسايل. Advertisements قد يهمك ايضاً: رزان مغربي تقلب الدنيا بصورة للفنانة أحلام رزان مغربي تثير الجدل على "انستغرام " بسبب عمرو دياب

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