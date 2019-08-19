تحتفل اليوم الإثنين، الفنانة رزان مغربي بعيد ميلادها وقد بدأت نشاطها الفني عام 1989.
وتميزت رزان مغربي في عدة مجالات منها التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني.
من أشهر الأفلام التي شاركت رزان مغربي في بطولتها حرب اطاليا وحسن طيارة، كما شاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها حكاية حياة ورسايل.
قد يهمك ايضاً:
رزان مغربي تقلب الدنيا بصورة للفنانة أحلام
رزان مغربي تثير الجدل على "انستغرام " بسبب عمرو دياب
كانت هذه تفاصيل خبر رزان مغربي تحتفل بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.