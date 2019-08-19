الارشيف / فن ومشاهير

صور..كواليس دويتو جديد يجمع هدى ومطرب المهرجانات سادات بتوقيع عصام شعبان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور..كواليس دويتو جديد يجمع هدى ومطرب المهرجانات سادات بتوقيع عصام شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  يتعاون الشاعر الغنائى عصام شعبان مع المطربة الشعبية هدي، ومطرب المهرجانات سادات في دويتوغنائي جديد يحمل اسم "بنك الحظ"،وهى الأغنية الدعائية لفيلم جديد من بطولة هالة فاخروأحمد بدير، من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع إسلام لوما وإسلام شيبسي، ومن المقررأن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

69262836_457940968391736_4595064503581802496_n
 

من ناحية أخرى طرحت هدى في رمضان  الماضى أغنية جديدة بعنوان "هل الهلال"، من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع مصطفى غانم.

Advertisements
68596753_488771448616643_4378156225498447872_n
 

يذكر آن أخر أعمال هدى أغنية تحمل اسم "طقى موتى"  فى أول عمل بينها وبين المطربة نجوان، من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور..كواليس دويتو جديد يجمع هدى ومطرب المهرجانات سادات بتوقيع عصام شعبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا