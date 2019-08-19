شكرا لقرائتكم خبر عن صور..كواليس دويتو جديد يجمع هدى ومطرب المهرجانات سادات بتوقيع عصام شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائى عصام شعبان مع المطربة الشعبية هدي، ومطرب المهرجانات سادات في دويتوغنائي جديد يحمل اسم "بنك الحظ"،وهى الأغنية الدعائية لفيلم جديد من بطولة هالة فاخروأحمد بدير، من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع إسلام لوما وإسلام شيبسي، ومن المقررأن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.





من ناحية أخرى طرحت هدى في رمضان الماضى أغنية جديدة بعنوان "هل الهلال"، من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع مصطفى غانم.

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يذكر آن أخر أعمال هدى أغنية تحمل اسم "طقى موتى" فى أول عمل بينها وبين المطربة نجوان، من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.