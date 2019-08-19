شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى وفاته..ماذا قال محفوظ عبد الرحمن عن أعماله مع عبد الله غيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محفوظ عبد الرحمن هو واحد من أشهر المؤلفين وكتاب في مصر والوطن العربي، له العديد من الأعمال التليفزيون والسينما والمسرح، ويتميز بكونه إنسانًا حسن الخلق، ويعشق القراءة والإبداع في كتابة وتأليف القصص المتنوعة، وبمناسبة ذكرى وفاته اليوم الاثنين ينشر ”الخليج 365” حوار نادر له مع الإعلامية نهال عبد العزيز، ودار الحوار عن أعمال المتنوعة مع الفنان الراحل عبد الله غيث.

وقال محفوظ عبد الرحمن في بداية اللقاء عن الدور الذي كان سببا في معرفته بالراحل عبد الله غيث قائلا: "شاهدت عبد الله سنة 1961 في مشهد صغير بمسرحية "المحروسة" التي كانت تعرض وقتها، مضيفاً أن بعدها بدأت أتابع هذا الممثل العظيم الذي وجدت أنه مثلي ويشبهني، ثم بدأنا معا الرحلة المقصودة وغير المقصودة، والتي قدمنا من خلالها البطل المقهورالمتمرد التي تأتي دائمًا الظروف لتكون أقوى منه، في الكثيرمن الأعمال"، لافتًا أن كلاهما تلك الشخصية التي يقدمها عبد الله غيث بأعماله. Advertisements وأوضح إن دائما يرى عبد الله غيث في الأدوار التاريخية، مشيرا أن لكل ممثل قسماته وملامحه التي تحدد له نوعية معينة من الأدوار، لأن عبد الله لديه موهبة وإمكانيات وقدرات وملامح خاصة، فهو أمام الكاميرا الفارس الذي يستطيع أن يصارع العالم من خلال تقديمه للأدوار التاريخية وشخصية الفلاح التي أراه من وجهة نظري أقرب من الأدوار العصرية التي يقدمها.

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