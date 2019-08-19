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شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم المغامرة والإثارة Underwater عن التريلر الرسمى الأول للفيلم، بطولة النجمة العالمية كريستين ستيوارت، والمقرر عرضه يوم 10 يناير المقبل فى دور العرض السينمائى.
ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم الملامح الأولى للعمل والبوستر الرسمى منذ قليل، بعد أن بدأت تصوير أولى المشاهد فى عام 2017 الماضى، ومروره بالعديد من التوقفات بسبب انشغال أبطال العمل بالعديد من الأعمال السينمائية الأخرى.
فيلم Underwater يدور أحداثه حول مجموعة من العلماء المحاصرين تحت المياه، بعد انهيار زلزال كبير فى كوكب الأرض، ويحاولون الخروج من تحت الماء لبر الأمان، بعد أن تم تدمير مختبرهم، والفيلم من بطولة كريستين ستيوارت.
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