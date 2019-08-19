شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يهنئ منتخب مصر لليد بكأس العالم على طريقة إبراهيم توشكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عمرو عبد الجليل على تهنئة منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما بفوزه بكأس العالم للشباب التى أقيمت فى مقدونيا.

وكعادته كانت تهنئته غريبة، ونشر تهنئة خاصة للمنتخب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقا عليها قائلا :" مبروك ل منتخب مصر على طريقة ابراهيم توشكا".

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‫وشهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

‫وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.