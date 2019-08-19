دائرية وتبعث روائح.. خبيرة تتوقع شكل دور السينما بعد 30 عاما

توقعت خبيرة من أرشيف السينما الألمانية تغير بعض الأمور في دور العرض السينمائية خلال الأعوام الـ30 المقبلة.

وقالت الخبيرة كلاوديا فيك: "السينما ستظل موجودة، ولكن ليس تماما كما نعرفها"، وأضافت أنه ستكون هناك بالطبع شاشة عرض.

وتابعت فيك: "ولكن هل سنجلس جميعا في صف واحد أم أن شاشة العرض قد تكون محيطة بنا؟".

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وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن هناك بالفعل حاليا دور عرض تتوافر بها مقاعد تهتز أثناء العرض، وفي هذا السياق طرحت تساؤلا حول إذا ما كان سيتم العمل على إضافة إمكانية انبعاث روائح أيضا أثناء العرض.

ولكن بحسب تقييم العالمة، لن يكون لمثل هذه التجديدات أي معنى إلا إذا كانت متاحة مع أفلام مناسبة لها.

وتابعت فيك بقولها: "يمكن للمرء اليوم مشاهدة بث حي لافتتاح أوبرا من لندن في دار عرض سينمائي أيضا.. عمليات البث هذه صارت ممكنة بفضل التكنولوجيا الرقمية".

وبحسب تقييم فيك، لن يكون هناك اختلاف كبير في المستقبل بين مشاهدة التلفاز أو فيلم سينمائي أو لعبة فيديو، قائلة: "الاختلاف سيتركز نوعا ما فيما إذا كنت أقوم بالأمر بمفردي أم أشاركه مع آخرين".