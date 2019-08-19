بالفيديو.. أصالة تطرح كليب أغنيتها "حاجة متخصكش"

طرحت المطربة السورية أصالة نصري كليب أغنيتها الجديدة "حاجة متخصكش" ضمن ألبومها "في قربك"، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع آدم حسين.



وكشفت أصالة عن موعد حفلها المقبل بالطائف، حيث نشرت على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" فيديو مصحوباً بتعليقها: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم ٢٨ أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي".

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وتفاعلت أصالة، الإثنين، مع خبر إعلان إليسا الاعتزال، إذ غرّدت عبر "تويتر" قائلة: "نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في كثير من الأحيان، خصوصاً لمنّ هو مثلك لا يريد أن تستعبده هذه المهنة، ولكنّكِ مُهمّة ومؤثّرة وصانعة ومحبوبة من ملايين الناس، صوتكِ أصبح جزءا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا إليسا".



