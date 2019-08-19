- 1/2
- 2/2
هشام لاشينالإثنين 2019/8/19 09:12 م بتوقيت أبوظبي
الفنانة أصالة نصري
طرحت المطربة السورية أصالة نصري كليب أغنيتها الجديدة "حاجة متخصكش" ضمن ألبومها "في قربك"، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع آدم حسين.
وكشفت أصالة عن موعد حفلها المقبل بالطائف، حيث نشرت على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" فيديو مصحوباً بتعليقها: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم ٢٨ أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي".
وتفاعلت أصالة، الإثنين، مع خبر إعلان إليسا الاعتزال، إذ غرّدت عبر "تويتر" قائلة: "نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في كثير من الأحيان، خصوصاً لمنّ هو مثلك لا يريد أن تستعبده هذه المهنة، ولكنّكِ مُهمّة ومؤثّرة وصانعة ومحبوبة من ملايين الناس، صوتكِ أصبح جزءا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا إليسا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أصالة تطرح كليب أغنيتها "حاجة متخصكش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.