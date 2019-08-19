Aug 19, 2019
دخلت النجمة هيفا وهبي على خط الأزمة التي أحدثتها زميلتها في الوسط الفني النجمة اليسا بخبر اعتزالها عالم الغناء بعد اصدار ألبومها الاخير الذي تعمل عليه حالياً.
وأعربت هيفا عن تعاطفها مع إليسا وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر: “انتصرت على ظروف أصعب يا اليسا لا نحن ولا جمهورك ولا ناسك نرضى بهكذا قرار!! بدك تضلك تغني وتنوري المسارح واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي“.
اللافت ان هيفا ردّت على احد المعجبين عندما قال لها “قولي لها يا هيفا لا تتركنا“. المفاجأة رد هيفا بالقول “قالت لي كلاماً يوجع القلب”. في إشارة منها الى انها تحدثت مع اليسا في الموضوع وشرحت لها ظروفاً قاسية حول اتخاذها لهذا القرار.
وكان الجمهور قد لاحظ قبل بضعة أيام، امراً غريباً على حسابات النجمتين هيفا وهبي واليسا، وهو متابعة هاتين النجمتين لبعضهما البعض، بعد مشاكل بينهما حصلت في السابق، الا انه من الواضح ان كل تلك المشاكل اختفت وعادت المياه الى مجاريها، خصوصًا بعدما اجتمعتا في حفل زفاف نجل المصمم العالمي ايلي صعب وتشاركتا الاغنيات واللحظات المميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار اليسا بالاعتزال، هيفا وهبي: “قالتلي كلام بيوجع القلب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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