أصالة تطرح أغنية "حاجة متخصكش"

طرحت النجمة أصالة الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد "في قربك"، بعنوان "حاجة متخصكش"، على طريقة الـ"Lyrics clip". أغنية "حاجة متخصكش" من كلمات ناصر الجيل، الحان وتوزيع ادم حسين، مهندس صوت اندرو داوود، مكس علي الامير. يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا أغنية "مبقاش سر" وهي ثاني أغاني ألبومها الجديد "في قربك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد. Advertisements قد يهمك ايضاً: أصالة توجه رسالة إلى جمهورها "انستغرام" "مبقاش سر" لأصالة تتخطى حاجز المليون مشاهدة في 24 ساعة

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