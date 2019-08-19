أحلام تمنع إليسا منأحلام تمنع إليسا من اعتزال من الوسط الفني ااعتزال من الوسط الفني

حالة من الحزن والأسى يعيشها الوسط الفني منذ ساعات قليلة، وذلك فور إعلان الفنانة اللبنانية إليسا قرار اعتزالها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "أنا أستعد هذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد، ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".

ووسط تضامن العديد من نجوم الفن مع إليسا ورفضهم لذلك القرار وتدشينهم لحملة "كلنا إليسا" شاركت الفنانة الإماراتية الكبيرة أحلام من خلال تدوينة قالت فيها "إليسا سنقف جنبك ونساندك وألبومك القادم لن يكون الأخير إن كان الوسط غابة وإنتي على حق لأن فيه ناس يعيشون في كذبة كبيرة فجمهورك الكبير ينتظر منك أن تثبتي له أن الوسط جميل بوجودك بينا كلنا_إليسا".

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