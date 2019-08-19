يا مدلع تضع أحمد سعد في ورطة مع محبيه

نشر الفنان أحمد سعد فيديو جديدا له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام من اغنية الجديد "يا مدلع".

وعلق أحمد سعد على الفيديو قائلا: "توكلنا على الله قريبا يا مدلع أغنية جديدة".

ولاقى الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "يا اخي اتكسف على دمك انت لسة راجع من الحج والله ربنا ما بيضحكش عليه" و "لسه من كام يوم كنت في الحج احفظ الحجة" و "ايوا بقي" و "بركاتك يا حاج".

وينتظر أحمد سعد عرض ألبومه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وكان أحمد سعد قد أدى فريضة الحج هذا العام وكان يحرص دائما على مشاركة جمهوره لحظات الحج بالفيديوهات والصور عبر صفحته الشخصية.

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