حجازى متقال يطرح مانجا يا مانجا

طرح المطرب حجازى متقال، كليب أغنيته الجديدة "مانجا يا مانجا" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. والاغنية من كلمات وألحان الراحل "الريس متقال" وبتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا وهندسة صوت محمد جودة. وينتهى حجازى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "المعلم"، من كلمات رمضان محمد وألحان نورى عيد وتوزيع عادل عيسى، وهندسة صوت محمد جودة، والأغنية تتناول أحداث الناس والشارع. Advertisements قد يهمك ايضاً: جواد العلي يصدر أغنية جديدة بعنوان "قلبي حلف" وائل جسار يبين أنه يستعد لتصوير أغنية جديدة بعد نجاح "بتلبم"

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