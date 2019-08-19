الجمهور يدعم احمد حلمى بـ مديح خيال مآتة

أبدى عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعجابهم بفيلم خيال مآتة للفنان احمد حلمي بعد تعرض الفيلم لانتقادات من بعض المشاهدين.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #خيال_مآتة وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏انا اتفرجت علي الفيلم ياحلمي الفيلم حلو اوي وملكش دعوه بأي انتقادات سيئه????



‏قيام حلمي بشخصيتين رائع واللي دخل الفيلم هيعرف ازاي قدر يفرق بينهم حتى وهو بيقلد الشخصيه التانيه شابوه حلمي ‎#خيال_ماته.

‏‎@ahelmy حقيقي فليم ‎#خيال_ماته حلو وفيه شغل وتعب واضح قصه جديده وحلوه مكياج تمثيل كله فيه شغل واضح ديكور قديم وجديد حقيقي حلو.

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‏دراما وكوميديا في نفس ذات الوقت... دايما حلمي يختلف عن الآخرين ويقدم كل مره فكره جديده... رائع حلمي استمر ‎#خيال_ماته.

ويشارك الفنان احمد حلمي في بطولة فيلم خيال مآتة مع الفنانة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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