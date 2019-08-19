افتتاح مهرجان "القلعة الدولي" بأجواء غربية وشرقية

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""الخليج 365"" من بيروت: ازدانت جدران قلعة صلاح الدين الأثرية في القاهرة بالأضواء الساطعة لافتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار.

وسيقدّم على مدى 15 يوماً 42 حفلاً داخل القلعة خلال دورته الـ28 بمشاركة فرق وفنانين من مصر وتونس والجزائر وسوريا والصين والهند وناميبيا وغينيا وفنزويلا. علماً أن أبرز المغنين المشاركين هذا العام هم التونسية غالية بن علي والسوري مجد القاسم واللبنانية تانيا قسيس والمصريون مدحت صالح، علي الحجار، هشام عباس والموسيقار عمر خيرت" إلى جانب بعض الفرق الأجنبية وغيرهم من النجوم.

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وافتتح أولى ليالي المهرجان فريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع المكون من 12 شاباً بمعزوفات لأغان غربية وأخرى لأشهر أغاني الفلكلور المصري بعد إعادة توزيعها موسيقياً. وتلاه الفريق الموسيقي المصري الألماني كايرو ستيبس بمقطوعاتٍ موسيقية بمصاحبة المنشد علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس.

فيما اختُتِمَ الحفل_ الذي حضره نحو سبعة آلاف شخصاً بينهم السفير الألماني بالقاهرة سيريل جان نون_ مع الفنانة مي فاروق التي قدمت باقة من أغاني الطرب الشرقي بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفى حلمي.

هذا وكرّم وزيرا الثقافة والآثار، 10 شخصيات فنية ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية في مصر والوطن العربي وهم: الفنان علي الحجار، والفنان محمد الحلو، والفنانة نادية مصطفى، ورئيس البيت الفني الدكتور مجدي بغدادي، والفنانة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا الدكتورة سحر حلمي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، عبده أبو المجد، أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي، المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبدالحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.