بالصور.. حفل زفاف "ذا روك" على شواطئ هاواي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان والمصارع الأمريكي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة له مع زوجته لورين هشيان، في حفل زفافهما على الشاطئ.

ظهرت لورين هشيان مرتدية فستان زفاف، وظهر "ذا روك" ببدلة بيضاء، وعلق على الصورة: "لقد فعلناها أخيرًا، هاواي، 18 أغسطس 2019".

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وحظيت صورة "ذا روك" أكثر من 10 ملايين إعجاب عبر حسابه، حيث يتابع ذا روك قرابة 155 مليون متابع عبر "إنستجرام".

يذكر أن دوين جونسون مصارع محترف وممثل له تاريخ كبير في المصارعة، ومن أكثر المصارعين شعبية على مر السنين، وحاز على بطولات كثيرة في مصارعة اتحاد وورلد ريستلنج فدريتشان (WWE)اهمها طبعا حزام الاتحاد العالمي للمصارعة.