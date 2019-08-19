محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا جمعتها بزوجها فريدي مخرز.
كتبت لاميتا في تعليقها على الصور: "يوم عائلي جميل على جبل لبنان". وظهرت لاميتا في الصور رفقة زوجها بالهوت شورت، ووشم زوجها اسم "لاميتا" على يده.
تزوجت فرنجية زواجًا مدنيًا في باريس في 15 نوفمبر 2015 من فريدي مخرز، وأسفر الزواج عن ابن وحيد يُدعي "جاستن".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رحلة لاميتا فرنجية وزوجها في جبال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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