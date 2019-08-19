بالصور.. رحلة لاميتا فرنجية وزوجها في جبال لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا جمعتها بزوجها فريدي مخرز.

كتبت لاميتا في تعليقها على الصور: "يوم عائلي جميل على جبل لبنان". وظهرت لاميتا في الصور رفقة زوجها بالهوت شورت، ووشم زوجها اسم "لاميتا" على يده.

تزوجت فرنجية زواجًا مدنيًا في باريس في 15 نوفمبر 2015 من فريدي مخرز، وأسفر الزواج عن ابن وحيد يُدعي "جاستن".