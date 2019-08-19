فيديو| تيزر أغنية حمادة هلال الجديدة "ooh LaLa"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، تيزر أغنيته الجديدة "ooh LaLa". كتب حمادة هلال في تعليقه على الفيديو: "برومو الأغنية الجديدة ooh LaLa، انتظروا الأغنية كاملة قريبًا". يُذكر أن حمادة هلال عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ابن اصول" مع أيتن عامر، أحمد كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة. وهو عمل من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج ‏محمد بكير، وإنتاج شركة سينرچي.‏

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