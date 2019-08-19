بالفيديو.. هكذا روج محمد رمضان لحفله في مارينا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو، روج به لحفله القادم في جولف بورتو مارينا. ظهر رمضان في الفيديو يؤدي مجموعة من أغانيه على المسرح، وعلق: "ثقة في الله نجاح". يقام حفل محمد رمضان يوم 23 أغسطس الجاري. وكانت الشركة المنظمة أعلنت عن أسعار التذاكر عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك بتقسيمها على أربع فئات: 200 جنيه، 500 جنيه، 750 جنيهًا، 1000 جنيه.

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