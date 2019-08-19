أحمد الشامي معلقًا على اعتزال إليسا: "أرخص دعاية شوفتها في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

انتقد الفنان أحمد الشامي، رسالة النجمة إليسا، والتي أعلنت خلالها اليوم الاثنين، قرار اعتزالها الغناء، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".

وكتب الشامي في تغريدة لها قائلة: " قالك مافيا ... أقسم بالله أرخص دعاية شوفتها في حياتي".

وأعلنت النجمة إليسا بشكل صادم، اعتزالها الغناء، وكتبت "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، وأعلن هذا بقلب حزين، ولكنني على قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا".

وتطرح إليسا ألبومها بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر القادم، ويضم الألبوم 12 أغنية.

