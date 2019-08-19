رواد "تويتر" يطلقون "كلنا إليسا".. وأحدهم يدعو جمهورها للتظاهر أمام بيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أحدث إعلان الفنانة اللبنانية إليسا الاعتزال عقب طرحها ألبومها الجديد في شهر أكتوبر المُقبل، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلق رواد المواقع "هاشتاج: كلنا إليسا" احتل المرتبة الأولى ضمن "ترندات" موقع "تويتر"، دعمًا لها وكمحاولة لإثنائها عن قرارها، إلى جانب عدد من زملائها داخل الوسط الفني.

وكتبت الفنانة رانيا يوسف "من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا أعلم انكي تواجهين محنة كبيرة، ولكن خليكي واثقة ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك، قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك وإحساسك الرائع لا يمكن الاستغناء عنه".

وكتبت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور "إليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه !!! نقي أغانيكي بكل حب بس نقيهن لاكتر من ألبوم لان ابداً ما رح يكون الأخير".

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ومن بين تعليقات الجمهور "رح تضلي غصب عن الكل"، "بس عشان انتي النقاء الوحيد المتبقي في هذا الوسط لازم تبقي"، "فانز لبنان روحو وقفولها تحت البلكون واعملو مظاهرات"، ودعا أحد متابعي إليسا محبيها لوضع صورتها مع عبارة "never give up" كصورة لملفهم الشخصي، "سنظل دائمًا جيشك".

وكانت إليسا أعلنت قرار اعتزالها عبر "تويتر"، وكتبت: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، وأعلن هذا بقلب حزين، ولكنني على قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا".

وتطرح إليسا ألبومها بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر القادم، ويضم الألبوم 12 أغنية.