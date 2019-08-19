بعد القبض عليه.. 6 معلومات عن مخرج "خيال المآتة" خالد مرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تصدر اسم المخرج والمونتير خالد مرعي، قوائم الأكثر بحثًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد إلقاء القبض عليه بمطار القاهرة الدولي بتهمة حيازة مواد مُخدرة، عند عودته من عطلته التي قضاها بهولندا.

المخرج خالد مرعي له تاريخ حافل من الأعمال الفنية التي تركت بصمة على شاشات السينما والتليفزيون، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

- من موالد 22 نوفمبر 1970.

- بدأ حياته العملية كـ مونتير واستمر في العمل به لمدة 10 سنوات، قبل أن يتجه للإخراج.

- من أبرز الأعمال التي عمل بها كـ مونتير، "جنة الشياطين، عسكر في المعسكر، سهر الليالي، أيام السادات، تيتو، بحب السيما، السلم والثعبان، محامٍ خلع، جعلتني مجرمًا.

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مارس عمله كمخرج، عام 2007، بفيلم "تيمور وشفيقة

- تعاون مع الفنان أحمد حلمي في 5 أفلام ": آسف على الازعاج، بلبل حيران، عسل أسود، لف ودوران، وأخيرًا فيلم "خيال مآتة".

- وعلى مستوى الدراما أخرج: "شربات لوز، نيران صديقة، السبع وصايا، العهد الكلام المباح".

كان المستشار أحمد خالد، وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة، وبإشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام، أمر اليوم الاثنين، بحبس المخرج خالد مرعي، مخرج فيلم "خيال مآتة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله بمطار القاهرة.

بعد أن ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة على المخرج خالد مرعي، أثناء عودته من رحلة سفر "هولندا" بالخارج، وبحوزته كمية من المخدرات

