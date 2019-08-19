شاهد.. أحمد سعد يطرح برومو "يا مدلع"

طرح الفنان أحمد سعد برومو أحدث كليباته بعنوان "يا مدلع"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان أحمد سعد عرض ألبومه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة. Advertisements

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