زينة تهنئ فريق كرة اليد لـفوزه بكأس العالم

قامت الفنانة زينة بتهنئة فريق كرة اليد لفوزهم ببطولة كأس العالم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت قائلة:" مليون مبروك لشباب كرة اليد فوزهم ببطوله كاس العالم". اليد فوزهم ببطوله كاس العالم". يذكر أن الفنانة زينة حرصت على دعم الفنان أحمد حلمي، خصوصًا بعد تعرض فيلمه الأخير "خيال مآتة"، للعديد من الأزمات منذ طرحه في دور العرض السينمائي ونشرت "زينة"، صورة لأحمد حلمي من الفيلم، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "انستجرام"، وعلقت: "لسه خارجة من الفيلم تحفة". فيلمه الأخير "خيال مآتة"، للعديد من الأزمات منذ طرحه في دور العرض السينمائي ونشرت "زينة"، صورة لأحمد حلمي من الفيلم، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "انستجرام"، وعلقت: "لسه خارجة من الفيلم تحفة".

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