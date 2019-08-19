بعد إعلان اعتزالها.. الجمهور لإليسا:"حاربتي السرطان لوحدك .. هنحارب المافيا معاكي"

صدمة أصابت الجمهور والوسط الفني والإعلامي معا بعد إعلان الفنانة اللبنانية إليسا قرار اعتزالها الفن والغناء عبر تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ظهر اليوم، لتؤكد أن الألبوم التي تعمل عليه حاليا سيكون الأخير في مسيرتها الغنائية.

وتفاعل الجمهور مع تدوينتها التي كتبت فيها:"استعد لتجهيز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية، وإنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، ولا يمكنني أن أكون شخص منتجا بعد الآن".

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وتصدرت إليسا محركات البحث عقب إعلانها هذا القرار المؤسف الذي رفضه محبيها واطلق نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج "إليسا" و"كلنا إليسا"، وانهالت تعليقات الجمهور مع الهاشتاج ما بين من يترجى

الفنانة العزوف عن قرارها وغيرهم يطالبوها بإعادة التفكير مرة أخرى وأخرون يطالبوها بالصمود والإصرار على استكمال طريقها الفني رغم أنف أي حاقد لأنهم اعتادوا منها التحدى والمواجهة، فهي من قاومت السرطان ذلك المرض اللعين الذي ينهار أمامه الأقوياء في لحظة.

من بين تعليقات الجمهور قالت رولا:":تعلمنا منك الإصرار والقوة مافيكي تحرمينا من صوتك الرومانسي الدافئ يا ملكة الرومانسية"، وعلقت جومانا:" أنت إليسا كنتِ لوحدك لما حاربتي مرض السرطان وانتصرتي عليه، مش صعب عليكي هلأ بوجودنا حدك وبضهرك تحاربي المافيات وتنتصري عليها! مش انت اطلقتي شعار "Never Give Up"؟ مش انت كنتِ تحكي عن الايمان والقوة وتنصحينا ما نستسلم ونحارب لآخر نفس؟ حاربيهن اليسا،

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كرمالك وكرمالنا".

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فيما أعرب بعض من الفنانين عن رفضهم القرار ومن بينهم الفنانة رانيا يوسف والتي قالت:"من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا اعلم انكي تواجهين محنه كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك , قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الإستغناء عليه".

وأضافت سيرين عبد النور:" إليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه !! نقي اغانيكي بكل حب بس نقيهن لاكتر من البوم لان ابداً ما رح يكون الاخير".

وعلقت أصالة:"نعم هي معركه ، فيها مايؤلم ومالانستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصاً لمنّ هو مثلك لايريد أنّ تستعبده هذه المهنه ، ولكنّكِ مُهمّه ومؤثّره وصانعه ومحبوبة من ملايين النّاس ، صوتكِ أصبح جزء من ذكريات كثيرين ، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا ، ونحتاجك بيننا".

