شاهد.. سيرين عبدالنور تطالب إليسا بالتراجع عن قرار الإعتزال

أثار خبر اعتزال نجمة الغناء إليسا صدمة كبيرة لدي جمهورها الكبير ونجوم الفن الذين خرجوا عن صمتهم فور كشفها عن ذلك الأمر، حتي أنهم أطلقوا حملة لإقناعها بالتراجع عن قرارها تحت شعار "كلنا إليسا".
النجوم الذين صُدموا بقرار إليسا، فوجهت إليها رسالة قائلة: "اليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياته الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه.. نقي اغانيكي بكل حب بس نقيهن لاكتر من البوم لان ابداً ما رح يكون الاخير".
وكانت الفنانة سيرين عبدالنور من بين
يذكر أن إليسا أعلنت أن الألبوم الجديد الذي تحضر له سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، و يبدو أنها تواجه بعض الصعوبات في عملها مع بعض الاشخاص في المجال جعلها تشبه الوسط الفني بالمافيا.
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