شاهد.. رانيا يوسف لـ إليسا: جمهورك وراءك وبيدعمك

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا بشكل مفاجئ، خبر إعتزالها الغناء، مما سبب صدمة كبيرة لدي جمهورها الغفير وعدد من نجوم الفن الذين خرجوا عن صمتهم، وعبروا عن حزنهم بسبب ذلك القرار، من بينهم الفنانة رانيا يوسف.



وجهت رانيا يوسف رسالة إلي إليسا عبر حسابها بموقع التدوينات العالمي "تويتر"، وقالت: "من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا اعلم انكي تواجهين محنه كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك

الكبير وراكي دائما وبيدعمك، قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الإستغناء عنه".يذكر أن إليسا أعلنت أنها تحضر لألبوم جديد سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، وأرجعت سبب اتخاذها قرار الأعتزال، لأنها تشعر بأن المجال الفني أصبح أشبه بالمافيا.