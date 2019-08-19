نشوى مصطفى تشارك الجمهور بذكرياتها مع والدها

شاركت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها بذكرياتها مع والدها الراحل ولحظات سعيدة في حياتها تجمعهما معا، حيث نشرت صورة معه، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت قائلة: "أبويا حبيبى ألف رحمة Advertisements ونور على روحك ياحبيبى، ربنا يجعل شقاك علينا أنا وإخواتى فى ميزان حسناتك، رجاء ادعو له بالرحمة". ونور على روحك ياحبيبى، ربنا يجعل شقاك علينا أنا وإخواتى فى ميزان حسناتك، رجاء ادعو له بالرحمة". يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى تنتظر عرض برنامجها "أمي ولا مراتي"، خلال الفترة المقبلة والمقرر عرضه عبر شاشة قناة DMC، ويتناول التغيرات في شخصية الرجل بعد الزواج، وهل يحتفظ بتأثيرات والدته في شخصيته أم تتغير طباعه بتأثير زوجته، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي من خلال بعض الأشخاص الذين يحلون ضيوفا على البرنامج. ولا مراتي"، خلال الفترة المقبلة والمقرر عرضه عبر شاشة قناة DMC، ويتناول التغيرات في شخصية الرجل بعد الزواج، وهل يحتفظ بتأثيرات والدته في شخصيته أم تتغير طباعه بتأثير زوجته، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي من خلال بعض الأشخاص الذين يحلون ضيوفا على البرنامج.

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