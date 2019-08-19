حادثة بوراك أوزجيفيت تتكرر مع أحلام.. شاهدوا كيف حاصرها المعجبون في السعودية!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 06:52 مساءً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو جديداً للفنانة الإماراتية أحلام وهي تستلقي على أرجوحة في منطقة طبيعية في السعودية.

وأعربت عن فرحها بذلك مشيرة إلى أنها تحب هذه الأجواء. وفي الجزء الثاني من المقطع المصور سمع صوتها وهي تلقي التحية على المعجبين الذين تجمهروا بعدد كبير حول سيارتها.

وبدا أنهم حاصروها تماماً كما بدؤوا بالطرق على الزجاج معربين عن حبهم للفنانة التي بادلتهم بالمثل. وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية وصلت على أحد تلك الحسابات في ساعات قليلة إلى أكثر من 64 ألفاً.

ويشار إلى أن أحلام لفتت الانتباه في وقت سابق بعد نشرها فيديو طريفاً رصدت من خلاله وهي تسير وسط قطيع من الأغنام.

ويذكر أنها أحيت مؤخراً حفلاً في حفلات “موسم السودة”على مسرح الراحل طلال مداح.