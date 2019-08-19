"البندقية" يثير الجدل.. بولانكسي ونايت باركر ضيفا المهرجان

تنطلق الدورة الـ76 من مهرجان البندقية السينمائي، الأربعاء، بحضور كوكبة من النجوم، وسط حالة من الجدل بشأن مشاركة المخرجين رومان بولانكسي ونايت باركر.



ويواجه المهرجان، الذي يطلق موسم المكافآت السينمائية ويتوج بحفلة "أوسكار"، انتقادات لاذعة، إذ يقتصر التمثيل السينمائي النسائي على مخرجتين من أصل 21 مخرجاً يتنافسون على الجائزة الكبرى.

والمخرجتان المشاركتان في دورة 2019 هما السعودية هيفاء المنصور التي اشتهرت بفيلم "وجدة" مع عملها الجديد "المرشح المثالي"، والأسترالية شانون مورفي بفيلم"بايبيتيث".

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربارا، العام الماضي، إنه يفضّل التخلّي عن منصبه على الإذعان للضغوطات بشأن نسب تمثيل متفاوتة.

لكنّ نسخة 2019 من هذه الفعاليات الممتدّة على مدار 11 يوماً، وتُعرَض خلالها 3 أعمال من الأفلام الـ5 الأخيرة الفائزة بـ"أوسكار"، لقيت تنديداً كبيراً من النشطاء النسويين.

وغرّدت ميليسا سيلفرستاين، مؤسسة حركة "ويمن أند هوليوود": "أولاً يحضِرون مغتصباً، وثانياً لا يدرجون في المسابقة سوى مخرجتين، فماذا أفوّت عليّ"، في إشارة إلى إدانة بولانسكي باغتصاب فتاة في الـ13 من العمر سنة 1978.

وانتقدت أيضاً عرض آخر أعمال المخرج الأمريكي نايت باركر "أمريكين سكين" على هامش المهرجان.

وكتبت عبر "تويتر": "تبلي بلاء حسناً أيها المهرجان"، مرفقة تغريدتها بمحاكمة الممثل الذي خاض مجال الإخراج على خلفية الاغتصاب عندما كان في الجامعة.

Advertisements

جدل قديم متجدد

تعرض فيلم باركر الأول "بيرث أوف إيه نايشن" عن ثورة مستعبد الذي صدر سنة 2016 لحملة عنيفة، بعدما تبيّن أن مخرجه اتهم باغتصاب زميلة له في الدراسة أقدمت على الانتحار لاحقاً.

وتمّت تبرئته من هذه التهمة، لكنه أقرّ: "عندما أستذكر أيام مراهقتي، يتضّح لي أنه كان يجدر بي أن أتحلى بمزيد من الحكمة".

وتعهد المخرج الأمريكي سبايك لي بالسفر إلى البندقية لدعم نظيره باركر "الجريء"، وقال في بيان عن الفيلم الجديد الذي يروي قصة أحد قدامى القوات البحرية الذي قرّر إحقاق الحقّ بنفسه بعد مقتل ابنه: "لم يؤثر فيّ عمل كهذا منذ فترة طويلة جداً".

خلل غير مقبول

تساءلت فيونوالا هاليجان كبيرة النقاد في مجلة "سكرين دايلي" عن المغزى من خيارات دورة 2019، وكتبت: "بابرا لم يجد مخرجة على قدر التوقعات، لذا أدرج فيلماً جديداً لمخرج حكم عليه باغتصاب طفلة"، مضيفةً أن "الرسالة واضحة لا لبس فيها، فالنساء لا يفين بالغرض".

وختمت بالقول إن "هذا الخلل بين تمثيل الرجال والنساء لم يعد مقبولاً، وبولانسكي يزيد الطين بلة".

بينما دافع بربرا عن خياراته هذه، مشدداً على أن "الكثير من الأفلام تتطرق إلى ظروف المرأة هذه السنة، حتى لو كان من إخراج رجال، ما يكشف عن بعد جديد".

وأكد أنها "خير دليل على أن فضائح السنوات الأخيرة خلّفت أثراً في ثقافتنا".

وقد يخطف هذا الجدل الأضواء من مشاركة كوكبة من كبار النجوم ضمن الحدث، أمثال براد بيت وجوني ديب وكريستن ستيوارت وميريل ستريب، وسكارلت جوهانسن وميك جاجر، ومن المتوقع أيضاً حضور آدم درايفر، وبينيلوبي كروز، وروبرت دي نيرو.

تفتتح الدورة الـ76 بفيلم للمخرج الياباني هيروكازو كوري إدا، الذي نال جائزة أفضل فيلم العام الماضي في مهرجان "كان"، بعنوان "الحقيقة"، وهو من بطولة كاترين دونوف، وجولييت بينوش، وإيثن هوك.