هاني شاكر لـ"العين الإخبارية": أرفض استسلام إليسا

أبدى المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، حزنه الشديد على قرار اعتزال المطربة اللبنانية إليسا.

وأكد أسفه من انسحاب فنانة كبيرة فى حجم وقدر إليسا من الوسط الفني، خصوصاً أنها تمتلك شعبية جارفة، ولديها مشروع غنائي خاص بها.

وقال هانى شاكر ، لـ"العين الإخبارية": "أتفق مع إليسا بأن أجواء الإنتاج الغنائي في العالم العربي باتت سيئة ومحبطة، والمصالح أصبحت تحكم كل شيء وأفسدت الوسط الفني، ونحن في مصر نقول إن (منطق الشللية) هو الذي يحكم بمعنى الانحياز للعلاقات والمصالح فقط".

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وأضاف: "عشت ظروفاً صعبة وتعرّضت للمضايقات التي تعاني منها إليسا حالياً، وفكرت كثيراً في الانسحاب، ولكني كنت دائماً أقف مع نفسي وأراجع حساباتي، وأتمسك بفني وجمهوري الذي أحبه وأعمل على إسعاده، لذا أطالب إليسا بالانتصار لنفسها ولجمهورها وعدم الاستسلام والاستمرار في الغناء، لأن خروجها من الساحة الفنية خسارة كبيرة وحدث مؤسف".

وكانت إليسا غرَّدت باللغة الإنجليزية عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "أعمل على الألبوم الجديد بكثير من الحب والعاطفة، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي".

وأضافت المطربة اللبنانية: "أعلن ذلك بكل حزن لكن عن قناعة تامة، لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه عصابات المافيا، لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".

ولم تكشف إليسا عن أي تفاصيل بشأن طبيعة المشكلة التي تعرَّضت لها ودفعتها إلى اتخاذ هذا القرار الصادم.