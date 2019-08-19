سالم الهندي في أول رد على اليسا بعد اعلان اعتزالها

ما ان اعلنت النجمة اللبنانية اليسا خبر اعتزالها الفن بعد اصدار آخر ألبوم لها والذي يجري التحضير له حاليا مع شركة روتانا، حتى انهالت آلاف التعليقات من جمهورها ومتابعيها وعدد كبير من النجوم والفنانين والاعلاميين، فباتت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي جميعها مشغولة بقرار إليسا الذي صدر فجأة ودون سابق انذار، كما تصدّر هاشتاغ “#كلنا_اليسا” موقع تويتر، بعد ساعات قليلة من اعلان اليسا هذا الخبر.

اليسا اتخذت قرارها هذا بعد أن شعرت ان “مافيا” تسيطر على هذا المجال، مشيرة الى عدم قدرتها على الانتاج او تقديم الالبومات. تصريح اليسا هذا جاء بعد ان لفتت في وقت سابق الى انها ستنفصل عن شركة روتانا بعد شعورها بأن أعمالها ليست ملكها وجميع الاغنيات والالبومات التي اصدرتها باتت ملك شركة الانتاج تتصرف بها كما تشاء، خصوصا بعد أن قامت روتانا بسحب كل اغنيات نجومها من تطبيق انغامي ووضعتها في تطبيق ديزر الجديد، الذي وحتى اليوم لم يلقَ النجاح والانتشار مثل ما كان يُتوقّع.

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زملاء اليسا في الوسط الفني وجميع محبي استنكروا هذا الخبر، حيث غرّدوا مطالبين اياها بالتراجع عن قرارها، باعتبار انها النجمة الاولى ومحبوبة الجماهير كما لها جمهور كبير يحبها وينتظرها ولا يمكن أن يتخيّل الساحة الفنية بدونها.

واثناء جولتنا على بعض التغريدات والردود على تغريدة اليسا، لفتتنا تغريدة المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، الذي ردّ على تغريدة اليسا بالقول: “إليسا أنتي نجمة كبيرة وأثبتي وجودك في الساحة الغنائية وقرارك ليس ملكك لوحدك وأحنا كروتانا داعمين لك ولمسيرتك الفنية من البدايات إلى الان وسنستمر بإذن الله ولا تيأسي فأنتي مازلتي بقمة العطاء ولا تلتفتي للقلة النشاز في الوسط الفني فنحن أقوياء وسنستمر بإذن الله وجمهورك الوفي معك“.

اذا، وبعد كل هذه المطالبات من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، هل تتراجع اليسا عن قرارها، أم أنها ستلتزم بما صرّحته وتخذل جمهورها الذي لطالما كان الى جانبها “على الحلوة والمرة”؟.

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