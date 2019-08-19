بوراك أوزجفيت يدعم زوجته وسط التنمّر على وزنها الزائد

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""الخليج 365"" من بيروت: أكدّ النجم بوراك أوزجفيت أن حبه لزوجته الممثلة فهرية أفجان يزداد كل يوم مشيراً إلى أنه يراها جميلة في جميع حالاتها. وذلك بتعليقه لموقع "سي ان ان تركيا" ورداً على حملة التنمّر التي تتعرض لها بسبب وزنها الزائد بعدما أنجبت طفلها الأول كاران منذ أربعة أشهر.

ولاقت "افجان" دعم العديد من المحبين وبينهم خبيرة الموضة التركية الشهيرة "بوسه" التي خاطبتها بتدوينةٍ عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" كاتبة: "فهرية أنتِ أجمل أُمّ في العالم، وأنتِ الآن تعيشين أجمل لحظات حياتكِ". وتابعت: محاولة كل أُمّ أن تستعيد مقاس صفر بعد الولادة كذبة كبيرة، لا تصغي إليهم ولا تلقي اهتماماً لهم واستنشقي رائحة طفلكِ بعمق".

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هذا وأطلق برنامج "الصفحة الثانية" الذي يُعرض على قناة D التركية وسماً بعنوان "فهرية جميلة جداً" دعماً لها. فشكرتهم فهرية على دعمهم بهذه المبادرة، وكتبت عبر خاصية الـStory على "إنستغرام": "كل امرأة جميلة جداً".

يُذكر أن دوقة ساسكس ميغان ماركل سبق وأعلنت بأنها لم تسمح بالحكم على مظهرها بعد الولادة ولن تُجهِد نفسها لخسارة الوزن الزائد بسبب الحمل بشكلٍ سريع. فيما أكد الأمير هاري دعمه لها. علماً أنه يشاركها بعض التمارين الرياضية في وضعيات اليوغا والتأمل المفضلة لديها.