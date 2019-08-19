شكرا لقرائتكم خبر عن "مانجا يا مانجا".. كليب جديد لـ حجازى متقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حجازى متقال، كليب جديد يحمل عنوان " مانجا يا مانجا"، من كلمات وألحان الراحل "الريس متقال"، وبتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا، وهندسة صوت محمد جودة.
من ناحية أخرى ينتهى حجازى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان المعلم"، من كلمات رمضان محمد وألحان نورى عيد وتوزيع عادل عيسى، وهندسة صوت محمد جودة، الأغنية تتناول أحداث الناس والشارع.
يذكر أن الفنان حجازى متقال نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلورالصعيدى في مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الابن على استكمال مشواروالده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب .
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