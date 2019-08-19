شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المطربة أمل حجازى تؤدى طواف الوداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة أمل حجازى، جمهورها بفيديو لها أثناء تأدية طواف الوداع فى مناسك الحج، وظهرت أمل حجازى فى الفيديو تغطى وجهها خلال طواف الكعبة مع صديقتها ضمن الحجيج، وكتبت أمل على الفيديو قائلة: "طواف الوداع".

وتعرضت أمل حجازى، لانتقادات متابعيها بسبب انشغلها بالتصوير وعدم التركيز فى الدعاء، مشيرين أن الحج فريضة دينية يجب الخشوع أثناء أدائها لا التقاط الصور.

وقبل أداء مناسك الحج نشرت أمل حجازى فيديو، تطالب الجميع بمسامحتها وأعلنت أمل حجازي، منذ عام اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، والابتعاد عن الساحة الغنائية وتقديم أغانى دينية فقط، وطرحت أكثر من أغنية دينية منها أغنية بعنوان "لبيك اللهم لبيك وحجابك تاج".