هذا ما قالته سميرة سعيد عن إليسا قبل اعتزالها الألبومات الغنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت المطربة اللبنانية اليسا مفاجأة حزينة لجمهورها فى جميع الوطن العربى بأنها ستعتزل الألبومات الغنائية، وأن الألبوم التى تحضر له حالياً هو الألبوم الأخير لها، فى قرار صادم لجمهورها ومحبيها، وكتبت على حسابها الرسمى "تويتر": "أعلن ذلك بقلب مكسور ولكن ذلك القرار عن قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات". Advertisements وتحدثت سميرة سعيد "الديفا"، فى إحدى لقاءاتها التليفزيونية الأيام الماضية وأكدت أن النجمة إليسا من الأصوات القريبة لقلبها وأشادت بالتوعية التى أعطتها للجمهور بعد إصابتها بمرض السرطان الثدى. وقالت الديفا، "صوتها فيه لمحات رومانسية كتيرة واختارته بأنه صوت رومانسى بلبنان بيأسرها بالأداء وأضافت عن فترة المرض اليسا صدرت صورة حلوة كانت التوعية لكثير من الناس. يذكر أن آخر أعمال اليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.

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