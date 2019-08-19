شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى حجاج يطرح أغنية "هتزهزه" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى حجاج أغنية "هتزهزه" وهي ثالث أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل نفس اسم الأغنية وذلك عبر يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس.
ألبوم "هتزهزه" استغرف مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه والبداية اليوم بأغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.
يذكر أخرآعمال مصطفى حجاج دويتو أصالة بأغنية بعنوان"لما تقول ياعوم" كلمات مصطفى حسن والحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوى، داخل أحداث فيلم ولاد رزق 2، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف.
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