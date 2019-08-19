شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يصل إلى 81.8 مليون جنيه فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "الفيل الأزرق" للنجم كريم عبد العزيز، زحفه نحو الوصول إلى 100 مليون جنيه فى شباك التذاكر كأول فيلم يصل الى هذا الرقم، حيث حصد حتى الآن ايرادات وصلت الى 81 مليوناً و 800 ألف جنيه وذلك بعدما حقق أمس الأحد ايراد يومى مليون و 600 ألف جنيه.

وأصبح "الفيل الأزرق" الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما بعد تخطت إيراداته 80 مليون جنيه أمس السبت متجاوزاً فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى توقفت ايراداته فى موسم عيد الفطر الماضى عند 80 مليون جنيه.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".