شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ريهانا مع حسن جميل فى عشاء رومانسى ببيفرلى هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين النجمة العالمية ريهانا وهي تقضي عشاء رومانسي مع صديقها رجل الأعمال حسن جميل في واليز في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.

ريهانا سبق وأن لفتت الأنظار إليها بعد حضورها فعاليات Barbados Crop Over festival المقام فى مسقط رأسها بربادوس، حيث سجلت عدسات المصورين بعض المشاهد التى لم يتوقع عشاق النجمة البالغة من العمر 31 عاما أن يرونها.

Advertisements

ونسيت ريهانا أنها واحدة من أبرز النجمات فى العالم وتعاملت بعفوية واضحة، حيث حملت عددا من الأطفال وقبلتهم ولعبت معهم، كما ظهرت ريهانا وهى ممسكة بفكهتها المفضلة وهى "المانجو"، وذلك خلال سيرها مع فوج من الراقصين.