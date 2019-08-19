شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح "حاجة متخصكش" ثالث أغانى ألبومها الجديد "فى قربك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة أصالة أحدث أغنياتها "حاجة متخصكش"، وهي تعد ثالث أغنيات ألبومها الجديد "في قربك"، والأغنية تم طرحها حصريا عبر أحد التطبيقات الغنائية، والأغنية من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع موسيقي آدم حسين.

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وكانت أصالة طرحت مؤخراً ديو غنائى مع المطرب مصطفى حجاج أغنيتهما بعنوان "لما تقول يا عوم" الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف واحمد الفيشاوى واحمد داوود وكريم قاسم والأغنية من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وظهرت اصالة فى أحداث الفيلم كضيفة شرف مع يسرا وماجد المصرى.