جانسو ديري: لا أرغب في أن أكون أماً

في مقابلة معها في صحيفة تركية، أكدت الممثلة جانسو ديري أنها لا تعيش هاجس الأمومة، وقالت إنّ ذوقها صعب جداً، وإنها تأخذ وقتها لاختيار أعمالها الجديد، وتحدثت عن مسلسل "أمي"، وخياراتها بعده.

-لعبتِ دور البطولة في مسلسل "أمي" وأبكيتِ كل تركيا، حسناً هل لديك شوق لتصبحي أم؟

-كلا ، أبداً

-تصلك العديد من العروض لكنك باستمرار تقرأين ولا تعطين موافقتك؟

لا اريد ان أبدو مدللة، لكن يصعب أن أبدي إعجابي بسهولة بأي عرض يصلني.

-أي نوع من المشاريع تنتظرين؟

لا أعرف. هذا السؤال لم أجد يوماً إجابة عليه، ورغم ذلك تعاقدت على مسلسل "أمي"، ومن بعده لم أجد إجابة أيضاً ثم تعاقدت على مسلسل "الشخصية". لذا لا أعرف، أترك الأمور للصدف.

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-باستمرار تقرأين السيناريوهات، حسناً هل سنراك في الموسم الجديد على الشاشات؟

لا أعرف، لا يوجد مشروع أثار إعجابي بعد.

-يتم على الدوام ربط اسمك بالمسلسلات الجديد، هل هي دعاية على حساب اسمك؟

في عملنا يتم طرح أكثر من إسم، ويعرض الدور على أكثر من ممثلة، إلى أن يتم الاتفاق مع اسم معيّن. لكن لغاية اليوم ليس لديّ عمل مؤكد.