إليسا تعلن اعتزالها: هذا ألبومي الأخير

في تغريدة صادمة، كتبت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر"، ما يشبه بيان الاعتزال، مؤكدة أن ألبومها الجديد سيكون الأخير في مسيرتها.

وكتبت إليسا "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، والسبب أنّه سيكون الأخير في مسيرتي".

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وتابعت "أعلن ذلك بقلب حزين، لأنّي على قناعة شديدة أنّني لا أستطيع العمل في مجال أشبه بالمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد اليوم".

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التغريدة أحدثت صدمة بين محبّي إليسا، خصوصاً أنها كانت يوم أمس قد كتبت تغريدة، أكدت فيها أن العمل على الألبوم يسير بصورة جيدة، وطلبت من جمهورها التحلي بالصبر، لأنها تتأني في خياراتها.

إليسا التي قضت موسماً صيفياً ناجحاً، أحيت حفلات في أكثر من بلد عربي، كانت قد اعتذرت عن برنامج "ذا فويس" رغبة منها في التفرغ لألبومها، إلا أن إعلانها جاء بمثابة الصدمة، مع تساؤلات هل هذه تغريدة انفعالية أم قرار نهائي؟

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