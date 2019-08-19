رانيا يوسف تمر بأزمة صحية.. والجمهور يطلب منها اللجوء إلى الله

رغم أن الفنانة رانيا يوسف اعتادت توصيل أفكارها بطريقة مباشرة إلى جمهورها عبر حسابها بموقع إنستقرام، إلا أنها اختارت الكتابة بطريقة غامضة للكشف عن معاناتها من أزمة صحية أفسدت عليها عطلة عيد الأضحى، وطلبت العون من الله، لأنها ملزمة بالعودة إلى العمل بأقرب وقت لاستكمال تصوير مسلسها الجديد"الأنسة فرح".

رانيا نشرت صورة عبر حسابها بموقع إنستقرام تتضمن مناشدة إلى الله تقول "هونها يا الله" وعلقت عليها قائلة: عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق الذي يقود إلى الصحة، هو طريق الإعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم.

وتابعت قائلة: الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بإجازة العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها، ولازم أرجع الشغل قريب.

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وعلى الفور تدافع جمهورها لتذكيرها بجلسة تصويرها المثيرة التي نشرت مؤخرا وطالبوها بالعودة إلى الله طوال الوقت وليس في المحن والأزمات المرضية فقط، لتلجأ رانيا لحذف المنشور من إنستقرام ووضعته على حسابها بموقع الفيس بوك ثم تدخلت مجددا وحذفته.

يذكر ان الفنانة رانيا يوسف احتفلت مؤخرا بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" ونشرت صورة جماعية لها مع نجمات العمل سلوى خطاب وغادة عادل وفيدرا وإيمان العاصي، عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: أنا وزملائي الأبالسة، في كواليس مسلسل "مملكة إبليس".

المسلسل المستبعد من ماراثون دراما رمضان 2019 لأسباب غير معلنة، لن يعرض عبر الفضائيات المصرية والعربية، كما جرت العادة، بعدما اتفقت الشركة المنتجة على بيع حقوق عرضه الأول لأحد المواقع المشفرة المتخصصة في عرض الدراما العربية عبر شبكة الإنترنت، وبعدها سيتم تسويقه عبر شاشات الفضائيات، ولا زالت رانيا تستخدم العنوان الأصلي للعمل "مملكة إبليس" رغم إعلان صناعه سابقا عن تغييره ليصبح "وبينا ميعاد" تلبية لاعتراض الرقابة المصرية.