فن ومشاهير

ريهام عبد الغفور تنشر صورة مع زوجها وتوجه نصيحة للفتيات

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mai.ali 0 تبليغ

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وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة للفتيات من أجل حياة سعيدة مع شريك الحياة.

نشرت ريهام عبر حسابها على انستجرام، صورتها مع زوجها وكتبت: «تزوجي من الشخص الذي يمكنه مشاركة كل شيء معك.. الشخص الذي يجعلك سعيدة».

 

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يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت في رمضان 2019 في مسلسل «زي الشمس» من بطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما تشارك في مسرحية «الملك لير» مع مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم يحيى الفخراني ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وهبة مجدي ونضال الشافعي.
 

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